10件鹹魚翻生的潮流單品　你也曾經嫌棄過　長白襪以外還有？

復古熱潮的出現，證明潮流是會不斷循環。一些你曾經以為很老土的單品，說不定數年後就會成為「今期流行」。《開罐Opener》為大家盤點10件你可能曾覺得老土、現在卻成為潮流指標的時尚單品，相信總有一件你有嫌棄過！

在船襪橫行的年代，誰會想到純情長白襪都有出頭天？（網上圖片）

不知大家還記不記得，從前學生們都會嫌長白襪老土，相反船襪卻是潮流指標。可是時至今日，長白襪卻「鹹魚翻生」，變成潮流穿搭必備單品。吊腳褲配白襪波鞋、白襪配涼鞋隨處可見，沒有穿過都總會見過吧？其實白襪以外，還有不少相同例子，相信總有一件你有嫌棄過！點圖即看10件鹹魚翻生的潮流單品👇👇👇

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本地插畫家「謝曬皮」近日在其Instagram分享，表示「Carousell真係好多痴線佬，話說我有張梳化想賣…」，卻惹來不少買家的低級問題，例如「可唔可以寄畀我？」、「請問放唔放到上的士？」、「邊個地鐵站交收方便你？」，提問令人哭笑不得。想知奇怪買賣家的極限可以去到幾盡？點圖即看15件拍賣平台上會遇到的奇人異事👇👇👇

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