搵過他們造衫都大紅！曾負責BTS、NU'EST舞台服的幕後功臣竟是？

KPOP偶像於全球也有很高人氣。他們在舞台上發光發亮，除了靠自己本身的實力之外，舞台設計、燈光、以及服裝也是十分重要。近日，韓國YouTube頻道「KLAB」訪問了3名負責製作偶像舞台服裝的大叔，他們曾經替多個偶像組合製衣，例如BTS、NU'EST、MAMAMOO。

製作偶像舞台服裝的背後功臣原來是一班大叔！／YouTube@KLAB截圖

大叔工作的地方，只是一間簡陋的樓上工作室。／YouTube@KLAB截圖

YouTube頻道「KLAB」近日訪問了3名對KPOP偶像非常熟悉的大叔們，他們竟然能說出多個當紅組合的名字，還能答對組合SEVENTEEN有13名成員等高難度問題！原來，這3名大叔是專門替偶像製作舞台服裝的製衣商，年紀最大的鄭宗允（譯音）今年已經79歲了！

鄭宗允（左），擁有60年經驗；金永振（中），擁有40年經驗；鄭俊浩（右），擁有20年經驗

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