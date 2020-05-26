路雲、元真兒演情侶被轟不合襯　盤點10對超沒CP感的韓劇姐弟情侶

傳出「漫撕男」路雲將與元真兒於《前輩別塗那樣口紅》中合演情侶的消息後，竟然引來大批粉絲的反對？！不少人因為覺得路雲和元真兒這對年下年上組合不太合襯，看起來「沒有CP感」。

事實上，不少韓劇都是以「姐弟CP」擔任男、女主角，其中很多對都曾經被人批評「超不配」，例如《男朋友》的宋慧喬與朴寶劍、《HYENA》的金惠秀與朱智勛。《Opener》為大家盤點10對「沒有CP感的韓劇姐弟情侶」。