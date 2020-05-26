路雲、元真兒演情侶被轟不合襯　盤點10對超沒CP感的韓劇姐弟情侶

撰文：李梓媛
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傳出「漫撕男」路雲將與元真兒於《前輩別塗那樣口紅》中合演情侶的消息後，竟然引來大批粉絲的反對？！不少人因為覺得路雲和元真兒這對年下年上組合不太合襯，看起來「沒有CP感」。
事實上，不少韓劇都是以「姐弟CP」擔任男、女主角，其中很多對都曾經被人批評「超不配」，例如《男朋友》的宋慧喬與朴寶劍、《HYENA》的金惠秀與朱智勛。《Opener》為大家盤點10對「沒有CP感的韓劇姐弟情侶」。
元真兒、路雲《前輩別塗那枝口紅》
宋慧喬、朴寶劍《男朋友》
韓國盛行「姊弟戀」，不少韓劇的男、女主角，都是「年下男與年上女」的配搭，當中不少演員在現實中年齡差距，都有至少10年或以上。雖然有些姊弟CP看上去沒有甚麼違和感，例如《ABYSS》朴寶英與安孝燮、《福秀回來了》趙寶兒與俞昇豪，但都有不少姊弟CP是「超不合襯」，例如剛剛宣布將於《前輩別塗那枝口紅》中合作的路雲與元真兒。
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