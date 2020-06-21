日本占卜師教6招增財運　紙幣放銀包有講究　枕頭要對準哪方位？

開罐
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你平日有講究紙幣放到銀包時的擺法嗎？原來只要放得正確，便能招來財氣！有日本節目請來兩位人氣占卜師，解釋如何催旺2020年金錢運，只要在日常做到6件事，便能扭轉運勢。

（《突然ですが占ってもいいですか？》截圖）

對於占卜和迷信，不少人都抱著「寧可信其有，不可信其無」的心態。人氣占卜師在日本節目《突然ですが占ってもいいですか？》分享，今年的運程中「金」屬性較強，容易催旺財運，日常只要簡單做幾件小事，便能增添財氣，大家試一試無妨！

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同場加映：日本超準手相占卜

你覺得身體那個部位最能反映真實性格？相信大部份人都會回答「臉」，但原來我們的手指也暗示著內心性格，透過左手尾指的長度，一秒便能分析對方的真性情！

請在以下圖片中，選出最接近自己左手的手相🖐：

（YouTube「 幸せ＊Style」）

【1】尾指比無名指第一關節短

【2】尾指和無名指第一關節並排

【3】尾指比無名指第一關節長

【4】尾指和無名指長度一樣

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觀看完整答案：日本超準手相占卜　尾指長短看穿真實性格　秒測對方是否溫柔

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