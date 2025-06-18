翹左腳VS右腳分別差很大？日本心理分析　6款坐姿隱藏真實性格

要了解一個人的性格，最快捷的方法就是從日常生活入手。日本有心理分析指, 從6種不同的坐姿，就能輕易看清對方隱藏的真實性格。



日本YouTube頻道「幸せ＊Style」分享了一個坐姿心理測驗，分析6款不同坐姿代表的人物性格。

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第一類：翹腳型—右腳在左腳上・

第二類：翹腳型—左腳在右腳上・

第三類：翹腳型—反覆換邊翹腳・

第四類：兩膝合併型

第五類：雙腳打開型

第六類：膝蓋合上雙腳向一邊傾斜

↓↓↓先觀察一下自己的坐姿，再來看看以下的分析結果！↓↓↓

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1.翹腳型・右腳在左腳上

你是個相對怕生的人，由於不會主動表達自己的想法，所以不論任何場合都不會表露太多個人情緒。你非常了解自己內向的個性，會憧憬擅於表達自己的人，所以會容易喜歡上能夠照顧或帶領自己的人。在社交上，屬於主動迎合對方節奏的性格，在對話中不會主動提出新話題，也很大機會不會提及關於自己的事情。

2. 翹腳型・左腳在右腳上

你是個非常愛說話的人，一提到關於自己的事情就會滔滔不絕，與【1】有極大分別。在別人眼中，你能夠令人變得積極。而且性格主動，對任何事情都有積極的行動力，有利於實現自己的夢想！由於自我意識較強，有時會只顧自己的想法而忽視對方的意見，不太擅長配合或照顧別人的心情。

3.翹腳型・反覆換邊翹腳・

一時將右腳在左腳上，轉眼又換成相反動作…… 經常會頻繁換邊翹腳的你是個急性子的人。如果對方一向是個冷靜的人，突然在對話時頻繁地換邊翹腳，那就要加倍留意，因為他就很有機會是在說謊。

4. 將雙腳合併

將雙腳合併起來的坐姿反映你的性格認真，可能是個不擅長社交場合或與人交流的人。不會向初次見面的人打開自己的內心世界，給人的第一印象有點強硬、頑固，你會較偏向與志同道合的人交朋友，認為沒有必要花費力氣與不擅長應付的人交流。

不過你重視關係非常好的朋友，會與對方建立深厚的信任關係。加上認真的性格，不會輕易做出背叛對方的行為。

5.雙腳打開型

將雙腳打開來的坐姿代表你是個大方、不拘小節的人，不會留意生活上微不足道的小細節，思想正面，很少會被小事打擊自信。對任何人都抱著開放的態度，即使是第一次見面的人也能很快打好關係，給人親切、容易相處的印象。不過大而化之的性格令你不會注意到一些小細節，容易在不知道的情況下做出傷害對方的事情，這一點要多加留意！

6 膝蓋合上雙腳向一邊傾斜

膝蓋合上雙腳向一邊傾斜就像女演員或模特兒一樣的坐姿，顯示你的自尊心強，而且對自己非常有自信！你對自己非常嚴格，決定了的事情就一定會做到，直至達成目標之前會一直堅持不懈。不妨嘗試謙虛接受別人的意見，可能這些提醒對自己成長有幫助，有時候坦誠地對待自己和別人也相當重要呢。

大家覺得測試結果準確嗎？不妨留言分享一下吧！

同場加映：日本熱傳心理測驗 一張圖測出隱藏性格

「幸せ＊Style」還有另一大熱心理測試，據說只需要看一張圖就能知道自己的隱藏性格，大家不妨來試玩一下吧！

（YouTube@幸せ＊Style）

大家在上圖看到甚麼呢？（在下方選擇）

【1】兩棵樹

【2】詭異的手

【3】面向後方的女性

【4】面向後方的少年

結果請看全文看到女生代表天馬行空？日本熱傳心理測驗 一張圖測出隱藏性格