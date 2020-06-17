如心南灣$380食住套票　神秘嘉賓晚餐直送到房｜酒店factcheck#11

疫情之下大家不能外遊，倒不如留在香港，到酒店來一個小度假！位於黃竹坑的如心南灣海景酒店推出「機械人送餐到房」住宿計劃，最抵價$380除了包城景房一晚住宿外，住客更可以近距離親近送餐機械人！

朋友聚會、Girls-Talk、情侶拍拖唔知去邊好？酒店的寧靜環境最適合談天放鬆！ 《開罐 Opener》酒店Fact Check第11集，記者Ruby到如心南灣海景酒店，直擊實試酒店最新住宿優惠套票！想知有咩套票包含甚麼？睇內文啦！

【開罐酒店直擊】 🏨 Opener專員Ruby目標是介紹本地酒店最新抵玩優惠，並帶大家直擊酒店房間！ 🏨 題中「#11」代表Ruby已經介紹到第幾間，並非任何排名。 🏨 評分滿分為5粒星，所有評語根據記者當日體驗，價錢及品質評比均以直擊當天為準。

如心南灣海景酒店屬四星級，位於黃竹坑鄰近海洋公園的位置，最近推出「機械人送餐到房」住宿計劃，包一晚城景客房住宿和二人房內晚餐，而且可以任用酒店內泳池及健身室。

👇👇👇想知送餐機械人係咩樣？記者直擊俾你睇！👇👇👇

套票包一晚城景客房的住宿，雖說是城景客房，但我的房間還是可以從樓宇與樓宇中間的空位，看到丁點兒大海，而且還看到一部份海洋公園的景色。房間內用上King Size床，瞓四個Ruby都綽綽有餘！而房內的Mini Bar放有啤酒、汽水、杯麵、朱古力等，但全部都要收費，櫃內有價目表，記得要好好細閱！

套票所包的二人房內晚餐。（莊堅毅攝）

而晚上就有二人晚餐，由機械人送上門。這三個機械人Genie、Genius、Genna是如心南灣海景酒店的「鎮店之寶」，當初為了抗疫而引入，現時就成為大家的「送餐大使」！機械人一直由職員陪伴，直至上到指定客房樓層，出𨋢後它們便自行走到送餐客房門口，再有酒店同事透過電話通知客人取餐。

大家要在機械人的輕觸屏幕上輸入密碼，然後機械人的「天靈蓋」就會打開，可以在裡面提取裝在紙袋裡面的晚餐，有一份卡邦尼意粉、炸魚薯條及兩罐可樂。這一次優惠由即日起至6月30日，不過由於反應熱烈，酒店方面就指很大機會會延長優惠期。

👇👇👇到底間房係點👇👇👇

+ 8 + 7 + 6

抵住指數：⭐⭐⭐⭐⭐

這一次實試的住宿優惠，價格為380元已包加一，更送雙人晚餐，而且份量不算少，其實真是超抵。如果想轉半自助晚餐，大家可以每人補200元，升級為「機械人送餐到房」住宿計劃2.0，這個套票價錢為780元，就包埋二人房內早餐及二人半自助晚餐。

三隻機械人整裝待發！（莊堅毅攝）

打卡指數：⭐⭐⭐⭐

餐飲以即棄盒子盛載，食物方面就有點難打到卡，不過有全港獨有的機械人送餐，據說不少客人來到見到肥肥矮矮圓碌碌的機械人，都會少女心爆發狂打卡！

周邊方便指數：⭐⭐

有幾條巴士線都可以直達酒店門外的巴士站落車，而港鐵站最近為黃竹坑站，不過都要行五至十分鐘。附近都是工商大廈，食肆方面只有工商大廈的食堂，連便利店都不見。

有多款枕頭可以選擇！（莊堅毅攝）

【Ruby溫馨提示注意位】

1. 酒店廁所內只有洗頭水、沐浴露，並沒有護髮素。

2. 酒店有「Pillow Menu」，有七款枕頭可以選，有藜麥枕、薰衣草香薰枕、羽毛枕等可以選擇，不過房內無指引可以換，如果想換記得自行打電話聯絡房務同事。

3. 房內只有一張椅子，兩個人吃飯的時候就要其中一人坐在床上。

【如心南灣海景酒店】 地址：香港香港仔黃竹坑道55號 電話：3968 8888