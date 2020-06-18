爸爸是初代幪面超人　12歲藤岡舞衣晒父女合照　勁仙氣惹網民暴動

幪面超人元祖（幪面超人一號）藤岡弘12歲女兒藤岡舞衣，今年年初開設Twitter帳戶，最近貼出跟爸爸的合照，女兒仙氣十足，加上霸氣外露的爸爸，二人反差引起網民熱議，笑言「拉打」血統十分優良。

今年已經74歲的藤岡弘，曾是扮演史上首位《幪面超人》「拉打1號」本鄉猛的男主角，藤岡舞衣是他的小女兒，雖然只有12歲，但已經十分可愛，透明感爆燈。其實藤岡弘共有一子三女，大仔小鮮肉藤岡真威人更已經出道，繼承爸爸幫為SEGA宣傳，想不到他的妹妹也一樣靚爆鏡，不少網民更認為她仙氣十足！

藤岡弘12歲女兒藤岡舞衣，今年年初開設Twitter帳戶，最近貼出跟爸爸的合照仙氣十足。（Twitter@FujiokaMai）

藤岡舞衣年紀小小，今年已正式簽約出道，成為了少女時尚雜誌《ニコ☆プチ》的專屬模特兒，獲網民狂讚「長相夢幻」、「標準美人」，更有人將她跟木村的女兒相提並論，認為她一點都不輸蝕。

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大兒子小鮮肉藤岡真威人，剛出道就獲得SEGA 邀請，成為新一代「SEGA 四郎（せが四郎）」繼承父業，長相標緻迷到一片觀眾。

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渡部建在2017年與32歲的國民女神佐佐木希結婚，誰也沒想到三年後他們驚傳婚變消息。根據日本《週刊文春》報導，渡部建多次背著美麗的妻子出外偷食，令網民怒火中燒。更有傳言指，渡部建的出軌對象，包括3名AV女優。3名AV女優分別是瀧川惠理、月島菜菜子和神宮寺奈，三人均為不同類型的女優，年齡跨度更由23至40多歲，不過她們卻有一個共通點…

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