Muji無印良品九龍灣2.4萬呎新店攻略　首設客製刺繡服務流程詳解

無印良品再開新店！新店將進駐九龍灣，面積達2.4萬平方呎，為香港無印良品最大型店舖，將於下周一（22日）正式開業！《香港01》記者帶大家率先睇新店，看看新店獨有的元素和服務，當中包括全港首設的客製刺繡服務，更有由日本設計師設計的香港限定圖案！

新店佔地2萬4千呎，非常寬敞舒適。場內把自家產品劃分為13個專區，每個區域均有紅色指示牌，以單字劃分各種商品，簡潔清晰。例如「筆」是文具專區、「收」是收納商品專區、「旅」則是旅行用品專區。每個專區的位置都相當闊落，多個層架整齊擺放貨品，一目了然、簡潔貫徹無印良品風格。

👇👇👇點圖即看新店內部和詳細介紹👇👇👇

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是次新店以「食」為主題，新增「食材市集」、「茶米工房」等多種與食相關的新元素；店內同時設有Café&Meal MUJI，提供手沖咖啡、新鮮烘焙麵包、外帶輕食及全日餐單。食品以外，亦涵蓋生活部份，加入MUJI GREEN、MUJI BOOKS、Found MUJI和住空間主題展示。

Muji的咖啡和麵包都高質好味，實物圖片及記者誠實食評，詳見另稿👉MUJI無印良品旗艦店進駐九龍灣 粉絲必去朝聖全港唯一Coffee Bar

20款冷熱盤料理任你揀，3/4/5品料理套餐價錢為 $98/$110/$118。（吳嘉俊攝）

同時九龍灣店亦是繼日本和台灣後，首間引入客製化剌繡服務的香港分店 👇👇👇😍

客人可以選擇在上衣、手帕、袋類、便服類、毛巾及家居布藝等指定布製商品上，繡上喜愛的圖案。想知刺繡服務流程？300多款刺繡圖案中記者最推介哪個款式和注意事項？點圖睇詳情👇👇👇

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日本以外首間買得到急凍食品

同場另有首次衝出日本的冷凍食品系列，海外暫時只在德福新店才有得賣！3個凍櫃已有超過50款冷凍食品，由飯糰、一般小菜、魚饌到日式點心都應有盡有。點圖看2款記者推介必買冷凍食品👇👇👇

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