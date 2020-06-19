MUJI Cafe無印良品九龍灣店　全港唯一Coffee Bar、新鮮烘培麵包

無印良品（Muji）九龍灣德福廣場店將於6月22日正午12時正式開幕，新店以「食」為主題，更有不少方便周邊打工仔的食品供應，手冲及意式咖啡、新鮮烘焙麵包、外帶輕食以至全日餐單一應俱全，堂食或外賣都可以。新店更率先推出夏日菜單，《香港01》飲食記者亦有試食，到底是否值得一試？

無印九龍灣店佔地達2.4萬平方呎。（吳嘉俊攝）

九龍灣新店總面積超過2.4萬平方呎，地方闊落好行，而且指示清晰，不怕行錯路。德福廣場店亦增設「食材市集」和「茶米工房」等新元素，讓大家輕鬆買到日本直送的新鮮食材。

😋打工仔的輕食提案👇

最令一眾打工仔最期待的，正是能讓大家解決早午餐需要的「Café&Meal MUJI」，有咖啡、麵包和便當等，位於在入口處的左邊。

記者覺得最貼心一點是，打工仔平時少不免會買一杯咖啡提神，新店特別將主要做外賣咖啡的「Coffee Bar」和Bakery設在入口旁，方便大家趕時間都買得到。Muji的咖啡和麵包都高質好味，點擊睇相片介紹Muji特色咖啡推介及外帶輕食選擇 👇👇👇👇

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🥗MUJI全新夏日餐單👇

德福新店亦提供全新的夏日餐單，可以任揀20款冷熱盤料理。當中，更有全新的食品暫時只在德福新店才食到，其他分店就要等到7月才供應，點擊圖片睇介紹 👇👇

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🍨夏季甜點推介👇

全港最大無印首設客製刺繡服務

新店佔地2.4萬平方呎，店內將自家產品劃分為13個專區，每個區域均有紅色指示牌，以單字劃分各種商品，簡潔清晰。例如「筆」是文具專區、「收」是收納商品專區、「旅」則是旅行用品專區。此外，九龍灣店亦是繼日本和台灣後，首間引入客製化剌繡服務的香港分店。關於新店各專區及刺繡服務詳情，詳見另稿👉Muji無印良品九龍灣2.4萬呎新店攻略 首設客製刺繡服務流程詳解

無印良品德福廣場店 地址：九龍灣德福廣場2期4樓401-402舖 營業時間：星期一至五 11:00-22:00；星期六、日及公眾假期 10:00-22:00 電話：39738380

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今次MUJI新店更有首次衝出日本的冷凍食品櫃，由飯糰、一般小菜、魚饌到日式點心都應有盡有，超過50款冷凍食品，而且全部適合一人份量，一於點擊睇記者推介 👇👇👇

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