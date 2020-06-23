【一剪梅雪花飄飄】費玉清最愛開黃腔變費玉污　12個經典有味笑話

台灣歌手費玉清，招牌歌曲《一剪梅》登上Spotify熱播排行榜前三名，歌曲在歐美意外爆紅，令早已引退的費玉清再次進入大眾目光，你又否知道，看上去文質彬彬的他，原來開黃腔一樣令人聽得「津津有味」。

一句「雪花飄飄北風蕭蕭」（xue hua piao piao bei feng xiao xiao）令費玉清在歐美爆紅。人稱「小哥」的他，除了招牌歌聲之外，其有味笑話及令人猝不及防的黃腔，亦一樣出名，官仔骨骨的外表，卻說著超大尺度的笑話，巨大的反差令他綜藝感大爆發，更令他有了「費玉污」之名，據說不少現在流傳的笑話，例如經典的「讓你嘿嘿嘿」，就是源自費玉污。

小哥很多時說著說著自己都忍不住笑。

👇👇👇按圖看費玉污12個經典超大尺度笑話👇👇👇

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罵人的最高境界，是不帶髒字粗口，卻可以令人啞口無言，想反駁又不知從何下口。古代的文人總是給人溫文儒雅的感覺，可是當他們罵起人來，豐富的文學學識，便成了強大的武器，毒到對方不要不要的。《色戒》中的男主角易先生，有指是張愛玲的前夫胡蘭成，在毒舌界有一席位，曾經以「平原」來形容女生的臉蛋很大...

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