密實女星撞臉吉岡里帆　三點式照流出震驚網民：連個胸都咁似！

吉岡里帆是不少人的女神，但原來有位寫真女星橘仁美（橘ひと美），以樣子激似吉岡聞名，近日她為媒體拍攝三點式照片，才知道她連身材都跟吉岡一樣猛。

橘仁美曾為偶像團體「uijin」成員，2020年1月，「uijin」解散。2019年萬聖節時，她於社交媒體上傳狐耳裝照片，被網友說「超像吉岡里帆」，更收到了日清咚兵衛的出演邀請，之後更在模仿大賽上扮演吉岡里帆，令在場觀眾O晒咀之外，更引起網絡熱議，十足十吉岡分身。

猜猜她是誰？（Twitter@h1t0mi_0210）

早前橘仁美在Twitter上傳幾張攝影側拍，只見她戴著狐狸耳，穿著3點式，露出勁爆身材，令網民大為驚訝。想不到橘仁美除了樣子似吉岡里帆，連身材都一樣咁勁。

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👇👇👇按圖看正版吉岡里帆照片👇👇👇

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渡部建在2017年與32歲的國民女神佐佐木希結婚，誰也沒想到三年後他們驚傳婚變消息。根據日本《週刊文春》報導，渡部建多次背著美麗的妻子出外偷食，令網民怒火中燒。更有傳言指，渡部建的出軌對象，包括3名AV女優。3名AV女優分別是瀧川惠理、月島菜菜子和神宮寺奈，三人均為不同類型的女優，年齡跨度更由23至40多歲，不過她們卻有一個共通點…

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