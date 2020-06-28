【性愛那些事#56】女生也可做主動　16招增進感情床上床下都適用

所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。

情侶相處久了，少不免會因為開始互相習慣，而失去新鮮感，每次啪啪啪都有如例行公事，長久下去會令大家都不再性福。情趣用品店Joyful Night創辦人Cindy Yeung，今次教大家簡單幾招，讓女生在床上床下都一樣可以爭取主動，增進大家的感情。

女生做主動分分鐘令男生更驚喜。

不用很複雜的鋪排，或者甚麼心理暗示；有時一個眼神、一個動作，就可以挑動令男生的情欲，Cindy教授的6招可以即學即用，而且非常簡單，更可以令你們的關係更上一層樓，一起來看看吧！

↓↓↓ 按圖即學實用6招 ↓↓↓

+ 3 + 2

一對伴侶對得久了，失去新鮮感是很正常的事，要令對方再次愛上你，不一定下下都要玩花式，其實簡單一個舉動、甚至是一句說話，就可以令對方重拾激情。

↓↓↓ 按圖看10招助大家重拾激情 ↓↓↓

+ 7 + 6 + 5

女生的性幻想可以分為5種，當然內容細節方面不同女生會有異，如果了解到她們的想法，男生們也許可以更易滿足女生呢！女生也不不介意跟伴侶分享自己的性幻想。不過也有一些注意位，忽略了的話，分分鐘會造成不可挽回的傷害呢！

↓↓↓ 按圖看女生5大性幻想 ↓↓↓

+ 7 + 6 + 5

Cindy的頻道定期製作網上節目談性經，大家可以去關注一下喔。

為了令自己可以更享受下一次性愛，不少女生都會禁慾，更會有AV以此作為情節。不過過度禁慾，卻會對身體造成傷害。Cindy表示，女士們如果過度禁慾，分分鐘會令自己愈來愈殘。

立即CLICK入內文看睇足本版：【性愛那些事#52】女人唔做愛好易老？ 過度禁慾對身體的4個傷害