女生公認6大中伏禮物　男友買死亡芭比粉唇膏必死｜拍拖要考牌#37

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為何男友總是會買伏禮物？相傳，所有男生都有點色盲，尤其在為女友挑唇膏和衣服的時候。根據非正式統計，有過半女生化妝袋中，都有一枝從不開封的死亡芭比粉唇膏。而這枝讓女生聞之色變的災難色唇膏，多數都是出自直男癌末期的男友之手。

日本雜誌《CanCam》上月訪問了117位18-35歲的女生，發現有41%人表示「曾收過男生送的無用禮物」。究竟有哪6種是女生公認的中伏禮物？自認直男的男友們，即看關於禮物女生想告訴你的事。

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別總說女生的心事難懂，其實有時候甚麼事都說「無所謂」的男生，也讓女友們很抓狂。日本女性雜誌《Cancam》今次就聽聽男生心底話，調查一下男友沒有開口告訴你的事，訪問300名男生讓他們選出女生貼心舉動Top10！沒想到平時男生口裡說不，說討厭女生的小行為，原來也是讓男友們心動的瞬間！

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