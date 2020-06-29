黃明志新歌《不小心》搵三上悠亞拍MV爆紅　13件事了解大馬鬼才

馬來西亞歌手黃明志新歌《不小心》，找來了日本AV女優三上悠亞擔任MV女主角，歌詞MV貫徹踩界風格，以浪漫情歌卻配上不文諧音，樂而不淫令觀眾看得十分過癮。

大馬鬼才黃明志新歌《不小心》MV跟三上悠亞大玩有味歌詞，但畫面卻拍得十分唯美陽光，強大的反差令觀眾拍爛手掌，在YouTube只花11小時就已錄得100萬點擊，打破三年前《擊敗人》18小時的記錄。其實他不只玩不文，對社會議題、弱勢社群、流浪動物亦十分關心，更曾因此被拘留、作品禁播等。到底黃明志是甚麼人？

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一句「雪花飄飄北風蕭蕭」（xue hua piao piao bei feng xiao xiao）令費玉清在歐美爆紅。人稱「小哥」的他，除了招牌歌聲之外，其有味笑話及令人猝不及防的黃腔，亦一樣出名，官仔骨骨的外表，卻說著超大尺度的笑話，巨大的反差令他綜藝感大爆發，更令他有了「費玉污」之名，據說不少現在流傳的笑話，例如經典的「讓你嘿嘿嘿」，就是源自費玉污。

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