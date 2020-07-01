龍貓是死神？千尋賣身做雛妓？4套吉卜力動畫的暗黑都市傳說

日本吉卜力工作室即將推出新作《艾雅與魔女》（《アーヤと魔女》），由動畫大師宮崎駿及兒子宮崎吾朗聯手製作，以3DCG技術製成，畫風跟以往截然不同，引起粉絲熱烈討論。在等待新電影推出期間，不如先重溫舊作，你知不知道原來吉卜力的多個經典名作，背後都有令人心寒的都市傳說？

新作的畫風截然不同。（《アーヤと魔女》劇照）

吉卜力工作室出品多套經典電影，包括《龍貓》、《千與千尋》等，雖然全部都是動畫，但卻從來不是「只給小孩看的卡通片」，每一套電影的故事、歷史、配樂，都隱藏著很多對社會反思和嘲諷。與此同時，坊間流傳著很多有關吉卜力電影的都市傳說，據聞龍貓是只有死者才能看見的死神、《千與千尋》的油屋是妓院等等...部分純屬網友推測，信不信由你！

《龍貓》是恐怖片？《千與千尋》是悲劇？（電影劇照）

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同場加映：日本網上熱傳8個崩壞遊樂設施超驚嚇

每當提到日本的玩樂好去處，大家必定會先聯想到東京迪士尼或大阪環球影城。其實除了這兩大主題樂園外，日本還有很多千奇百趣的另類遊樂場，《Opener開罐》記者為大家整合了8個日本人才會知道的奇怪遊樂設施，下次去日本旅行時，可以來個貼地深度遊，包你大開眼界。

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