佐藤健崩壞、龜梨和也超浮腫　13位日本男星學生畢業相VS現在對照

開罐
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6、7月是畢業季，依照傳統，學生們都拍下個人畢業照作留念。一班外表有型帥氣的日本男星亦不例外，《Opener開罐》記者帶大家重溫13個日本男星的學生畢業舊照片，回顧他們曾經不堪回首的「黑歷史」，男神亀梨和也、速水重道更是崩壞得完全認不出來！

猜猜他們是誰？（網上圖片）

對很多人來說，畢業照片就像一面「照妖鏡」，在攝影師的鏡頭下，各種MK髮型、臉上肥肉、皮膚瑕疵，立即無所遁形。即使是看似完美的明星偶像，也難逃一劫。有網民翻出13位日本男星的畢業舊照，發現多個男神超崩壞「黑歷史」，包括多款超浮誇爆笑髮型、肥胖腫脹樣、整容前後等等，真的要落足眼力才能分得清他是誰。

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《週刊文春》每隔兩年會舉辦一次「最喜愛＆最討厭男女藝人」選舉，今次是「令和」年號以來首屆，吸引近萬名由13歲至91歲的讀者投票。

選舉分為男、女演員兩個部分。最討厭男星排行中，有多位人氣小鮮肉，其中包括有三位當紅Johnny's偶像，而早前爆出偷食的東出昌大，排名亦急升至三甲。而「犯眾憎」榜首竟然連續6年封冠，結果令人超意外！👇👇點擊圖片看完整排名👇👇

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