日本料理系巨乳YouTuber轉型賣胸招廣告　一年後爆紅馬路驚見這幕

看YouTube時覺得廣告很煩人嗎？有位日本一位料理系YouTuber去年就想出一個最有效兼最吸睛的方法賣廣告，被網民就是廣告及YouTube界的天才。一年後，她竟靠著這個新穎的賣廣告手法紅到出現在東京的新橋路口！

（IG@kumacooking）

還記得身材超好的KumaCooking（くまクッキング）嗎？她是那位在胸前賣廣告的日本一位料理系YouTuber。自稱是普通的OL，於去年8月開設YouTube頻道，和上班族分享簡單料理的做法。

くまクッキング的影片全都是看不見樣子，由第一支教學影片開始，網民的留言基本上全都集中討論她的身材，令她曾數次穿上「Look at my dish」T-shirt，希望大家能將目光放回料理當中，但網民仍繼續大讚她的身材，結果她靈機一觸，運用自己的優點，以最吸睛的地方賣廣告！頻道開設的4個月後，くまクッキング指訂閱人數已超過10萬，有9個企業項目找她賣廣告，每月3百萬次觀看！

頻道開設的4個月後，くまクッキング指訂閱人數已超過10萬，有9個企業項目找她賣廣告，每月3百萬次觀看！（Twitter@kumacooking）

以為這樣已經很厲害嗎？還未算！頻道開設的8個月後，くまクッキング的廣告倍增！已有30多個公司找她賣下廣告！

（IG@kumacooking）

くまクッキング昨日（1日）在個人Twitter上分享，她的胸前廣告已跳出YouTube，紅到出現在新橋路口的大電視上！くまクッキング在帖文中寫到：「くま的廣告牌，它越來越有名了！哈哈」，而至今くまクッキング的YouTube頻道已有19.9萬位訂閱者。

（Twitter@kumacooking）

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▼▼▼▼網民的影片留言亦十分精彩▼▼▼▼

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早前，日本YouTube界有不少「後起之秀」，在短時間內獲得大量觀看次數以及吸引大量粉絲，但她們都有共通點，就是很懂得賣弄自己的身材。

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