月光族必看｜慳小錢作用不大？6個貼士助收入少的你提升儲錢效率

新型冠狀病毒肺炎疫情影響，不少人都沒有加薪的機會、或被逼放無薪假，究竟在收入不變甚至減少的情況下，如何增加儲蓄？以下6個小貼士助你提升存錢能力，脫離月光族！

不要認為收入少就等於是成為月光族的「免死金牌」！（《Pinocchio》劇照）

有62.6萬個訂閱的台灣Youtuber「艾爾文」不時在頻道上分享理財概念和心得，早前就曾分享儲錢不用等加薪的概念，並提到雖然金錢花掉可以再賺，但賺錢的時間其實會隨着年紀遞增而逐漸減少，因此學懂從有限的收入中儲下較多的錢、增加儲錢的效率是相當重要！

👇👇👇點圖即看6個助你提升存錢能力的小貼士👇👇👇

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另外儲錢亦不妨利用工具助自己事半功倍！早前有日本媽媽級網民教路，只要3個步驟學識MUJI理財法，就能夠擺脫「月光族」困境！當中所利用的正是MUJI推出的纖維旅行盛載證件套（#パスポートケース），證件套內間隔清晰齊全，能夠不用對疊放入紙幣、另外也能存放零錢、記事本；而且中央附有塑膠拉鍊袋，額外增加儲存空間，相當方便管理開支。

👇👇👇 3步驟學懂理財法 👇👇👇

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纖維旅行盛載證件套詳細資料：日本大熱MUJI理財法 只需一件無印良品工具 3個步驟變儲錢達人