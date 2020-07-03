睇戲可以食爆谷啦！5大戲院小食戲飛優惠　英皇半價、UA買一送一

好想念一邊睇戲一邊食爆谷？由於戲院內嚴禁飲食的規限屆滿，即日起於戲院可以邊睇戲邊進食了！大部份院線都推出小食、戲飛優惠，大家係時候入場睇場戲啦！

邊食爆谷邊睇戲，一直都是最高享受。因應疫情，早前戲院內嚴禁飲食，但規限於7月2日屆滿，而入座率由今日（３日）起也由50%增至80%，即日起大家就可以再次於院內邊吃邊睇戲！各間院線都推出新優惠，不管小食、戲飛都有抵玩價，《開罐 Opener》精選UA、百老匯、MCL、英皇戲院以及嘉禾的最新優惠，讓大家用優惠價睇戲！

【1】UA Cinemas 任何小食、飲品買一送一

即日起UA Cinemas院線的小食部任何套餐、小食及飲品都買一送一，同朋友一齊去，變相半價食爆谷！不過留意返，贈送產品必須與購買產品一模一樣，就算一樣價錢都不能更改為其他產品。

而戲飛優惠方面，即日起，全線UA戲院成人正價戲飛劃一售70元，所有正價2D場次戲飛都可以70元購入。這次的優惠不管是親身到戲院買飛、網站購票、UA手機App或自助售票機都可以使用。

【2】英皇院線 全線戲飛、小食半價

英皇院線5月推出所有場次正價戲飛一律半價，Facebook專頁就指，因為反應熱烈，所以延長優惠！除了戲飛、餐飲小食、電影禮券以及會籍都有半價，連特別院線貴賓影院the CORONET以及IMAX都有份！

小食飲品半價！（英皇戲院官方Facebook）

小編就覺得比起UA，英皇的優惠更方便使用，因為就算一個人去睇戲，都可以用半價買到！疫情關係，所有客人入場時需接受體溫量度，而且於戲院範圍必須佩戴口罩。

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五大院線都劈價，既然票價咁抵又有抵食爆谷，不如即刻看看有甚麼戲值得入場一看！

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