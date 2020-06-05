半島酒店$3880超豪住宿　包坐靚車+整餅體驗｜酒店factcheck#10

疫情下大家都未能出門去旅行，大家也留港消費，住下本地酒店當自己去咗旅行。本港不少５星級酒店近來都推住宿優惠吸本地客，其中一間就是半島。半島酒店素來是香港貴價酒店之一，今次住宿優惠定價格除了低於平日房價外，亦包八選一的體驗、早餐以及500元酒店內餐廳消費回贈。人生豪一次俾自己，究竟這間５星級酒店的房間，內部到底有甚麼過人之處？

朋友聚會、Girls-Talk、情侶拍拖唔知去邊好？酒店的寧靜環境最適合談天放鬆！ 《開罐 Opener》酒店Fact Check第10集，記者Ruby到香港半島酒店，直擊實試酒店最新住宿優惠套票！想知有咩套票包含甚麼？睇內文啦！

【開罐酒店直擊】 🏨 Opener專員Ruby目標是介紹本地酒店最新抵玩優惠，並帶大家直擊酒店房間！ 🏨 題中「#10」代表Ruby已經介紹到第幾間，並非任何排名。 🏨 評分滿分為5粒星，所有評語根據記者當日體驗，價錢及品質評比均以直擊當天為準。

酒店大堂都很華麗！（吳家俊攝）

香港半島酒店是本地歷史最悠久的酒店，更是一級歷史建築，素來都是貴價酒店之一，住一晚閒閒地都四千元，所以房間內部對很多人（包括記者本人）來說，一直都是一個謎！最近半島酒店就推出本地居民限定的住宿優惠「香港‧半島‧愛在八方」，套票包住宿一晚、八選一體驗、早餐以及500元的酒店內餐飲回贈，更有一程豪華轎車從家將你帶到酒店！

記者Ruby帶大家直擊半島酒店的房間內部，帶大家來一個豪華酒店Room Tour！

👇👇👇想知半島間房係點？記者直擊俾你睇！👇👇👇

這一次優惠包一晚豪華客房住宿，是半島酒店中最基本的房型，沒有海景，不過房間用品全都十分高檔，床上用品使用意大利品牌Quagliotti，而廁所中的沐浴用品則全部用上紐約奢華設計品牌Oscar de la Renta。房間內的茶水、咖啡免費，不過雪櫃中的飲品及Snack Bar就要收費。

最令我驚訝的是房內竟備有指甲烘乾器！不過沒有提供指甲油，這一點不夠體貼。房內叉電位使用無線充電器，而且房內設備例如窗簾、燈光、冷氣溫度全部使用Tablet控制，十分高科技。

👇👇👇到底半島間房係點👇👇👇

+ 15 + 14 + 13

抵住指數：⭐⭐⭐⭐

這一次實試的住宿優惠，價格為3880元未連加一，相比起平常四千多一晚的房價，價錢平一截之餘，更包一程接或送、早餐、一個體驗以及500元餐飲回贈，讓大家在酒店餐廳消費，其實算抵玩！勞斯萊斯在家門口接送，真是完全滿足虛榮心啊！如果一生中想豪一次，這個套票就十分適合你！

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+ 4 + 3 + 2

除了記者實試的半島廚師甜品製作班，其實也有其他課程、體驗可以選擇，大家可從以下體驗中選一個，當中有幾個都頗為特別！

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+ 3 + 2

打卡指數：⭐⭐⭐⭐⭐

難得乘坐一次豪華轎車，已經是第一個打卡位！而優惠所包的房內早餐十分豐盛，這麼Chill的事，也是打卡必備！而半島酒店身為一級歷史建築，走廊、外貌、大堂等都極具歐式建築風格，拍出異國感絕對無難度。

周邊方便指數：⭐⭐⭐⭐⭐

位處尖沙咀的半島酒店，除了自己有餐廳、商店，附近也有不少商場及食肆，對面馬路就是尖沙咀SOGO，而且就位於港鐵尖東站出口，十分方便。

【Ruby溫馨提示注意位】

1. 安排轎車接送不一定能像Ruby一樣乘搭勞斯萊斯！按照人數、時間安排，酒店會安排不同的豪華轎車接送。如果真的很想要勞斯萊斯接送，可以試試在預約時問問酒店！

2. 雖然房內有指甲烘乾機，但並沒有指甲油，得物無所用。

3. 酒店餐廳每一間都有特定的Dress Code穿著要求，基本上拖鞋、短褲、背心、熱褲都不建議穿著。

【半島酒店】 地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道22號 電話：2920 2888