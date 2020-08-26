受到疫情影響，原本計劃在7月15日「港韓同步上映」的《屍殺半島》，延遲了1個多月，終於在8月28日上映了！「韓國公共財產」之一的男神姜棟元接孔劉棒 ，在劇中拯救韓國。其實韓國以往都出過不少疆屍片，《開罐Opener》除了向各位「喪屍迷」介紹睇《屍殺半島》前必知5件事之外，也介紹其他韓國喪屍電影，原來《愛的迫降》玄彬都曾經拍過喪屍型電影？

看《屍殺半島》前必知5件事

要數韓國最經典的喪屍電影，一定會想起《屍殺》系列的3部電影，分別是《屍殺前傳：首爾站》、《屍殺列車》、以及《屍殺半島》。相信不少人都會疑問，到底《屍殺列車》和《屍殺半島》有沒有關係？孔劉、馬東錫又會否再出現？

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如果你是屍殺片迷的話，除了看西式的喪屍片之外，其實韓國近年亦出產了不少喪屍作品！

【1-3】《屍殺》系列（2016、2020）

3部之中，比較少人討論的就是《首爾站》，它是一部動畫，解釋了一些關於《屍殺列車》故事發生之前的事。

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【4】《#ALIVE》（2020）

在《屍殺半島》上映前，上月又有另一套喪屍片上映，而且在韓國獲得很好的口碑。它就是由劉亞仁、朴信惠主演的《#ALIVE》。這部電影將在9月8日在NETFLIX上映！

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【5】《奇妙的家族》（2019）

《奇妙的家族》是一部搞笑型的喪屍片，如果想看喪屍片但又怕太血腥恐怖的話，這部就最適合你了！

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【6】《屍殺帝國》（2018）

說起古代的喪屍片，除了NETFLIX的劇集《屍戰朝鮮》之外，還有《屍殺帝國》。重點是這部電影是由男神玄彬和張東健主演的！

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