《李屍朝鮮2》開播　熱數喪屍片必有9大元素　男主角夠型好打得？

今年又將掀起一陣「喪屍潮」！除了因為NETFLIX首部原創韓劇《李屍朝鮮》（又名《KINGDOM》）今日(3月13日)播放第2季之外，《屍殺列車》續集《屍殺半島》亦將在暑假跟大家見面。如果你是喪屍片迷，又知道喪屍片有甚麼必備的元素嗎？

相隔一年，萬眾期待的Netflix首部原創韓劇《李屍朝鮮》（又名《Kingdom》）播放第2季了！第2季即繼續由原班人馬繼續故事，而「韓國第一女神」全智賢更將以客串身份出現，為第3季的故事鋪路。

《李屍朝鮮》

今年除了有《李屍朝鮮》第2季之外，電影《屍殺列車》亦在相隔4年後，推出續集《屍殺半島》，預計將在暑假上映。今集的主角將由姜棟元、李貞賢等擔任，故事講述生還者到香港避難，令人更加期待！

《屍殺半島》

為了迎接這一股「喪屍熱潮」，《開罐 Opener 》為大家整理喪屍片必備９大元素。歡迎各位喪屍片迷留言一起討論！↓↓↓點擊圖片查看↓↓↓

+ 7 + 6 + 5

《李屍朝鮮》第2季，今日起（3月13日下午4時）就可以在Netflix收看了！在追劇之前，《Opener》為大家整理第一季埋下的7大伏線，順便重溫一下相關的劇情！↓↓↓點擊圖片查看↓↓↓

+ 3 + 2

點擊原文查看完整內容：【《李屍朝鮮2》追劇前必讀首季7大伏線 出賣男主角行蹤竟是他？】