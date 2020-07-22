珍奶之後｜日本人爆買台式炸雞排　東京安心屋網民激讚：讓人瘋狂

2019年可說是日本的「珍珠」年，不只珍珠奶茶店一家接著一家的開，還有許多人無法想像的珍珠料理橫空出世，各種獵奇的搭配真的是讓人大開眼界。但到了2020年的現在，這股珍珠熱潮似乎已經慢慢消退，不再像去年那麼狂熱，取而代之的是珍奶的好朋友「炸雞排」！最近有家主打「台灣味大雞排」的店在Twitter上大爆紅，美味多汁的雞排瞬間擄獲無數日本人的心！

連日本人食過返尋味！點圖看巨型台式炸雞排▼▼▼

+ 4 + 3 + 2

JUKSY街星曾經介紹過一家橫濱新開的台灣炸雞排，比臉還大的炸雞排被日本網友推爆，還大讚說「美味程度可以擄獲全人類！」但其實早在橫濱中華街這家雞排店爆紅之前，在東京淺草有家叫做「安心屋（安心や）」的小店就已經賣起了雞排，而且生意非常的好。近日就有個美食帳號在Twitter上介紹了這家炸雞排，也許是受到疫情影響，大家都不能出國旅遊，使得「安心屋」的台灣味炸雞排一PO出之後就在SNS上大爆紅，截至目前為止獲得6.3萬個讚，還有1.7萬的人轉發，更帶動了IG上的打卡熱潮！

相關圖輯：2020日本美味棒人氣榜Top10 章魚燒味排第4 經典口味大比數奪冠（點圖放大▼▼▼）

+ 7 + 6 + 5

「安心屋」距離東京淺草站步行大概5分鐘，原來這家店的廚師非常喜歡台灣的美食，曾經來台灣玩過好幾次，店裡的炸雞堅持使用來自台灣的五香粉醃製，外面裹上地瓜粉下去炸，經過廚師反覆的實驗後，才創造出如今大受櫻花妹歡迎的台灣味炸雞排。這塊比臉還大的雞排外皮酥脆，裡頭包裹著多汁的雞肉，仔細一看上面還灑滿了靈魂的胡椒粉，被日本網友喻為是「讓愛吃炸雞的人瘋魔的夢幻逸品！」

相關圖輯：日本人氣懷舊零食TOP10 蒲燒太郎童星點心麵上榜 第1位香港買到（點圖放大▼▼▼）

+ 7 + 6 + 5

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】