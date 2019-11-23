繼光香香雞被批又貴又細份　卻成台灣最紅炸雞店　關鍵原因竟是…

一名網友在PTT發文，表示十年前經過繼光香香雞創始店，裝潢破舊，也沒什麼客人；十年後幾乎全台百貨公司的美食街都有繼光香香雞，他不解為何繼光香香雞「潮牌化」，還能吸引到客群。

一名網友在PTT八卦版發文，表示10年前繼光香香雞客人很少，店面看起來破舊不堪，10年後不但擁有多家分店，人潮也越來越多。他不解為何繼光香香雞能屹立不搖，儼然成為潮牌。有網友回應，店面乾淨又舒服，炸油也經常更換，消費者當然願意買單；但也有網友覺得份量小又貴，不如吃別家路邊攤。

有網民不解為何繼光香香雞「潮牌化」，還能吸引到客群。（PPT截圖）

該名網友在PTT以「繼光香香雞是什麼時候逆勢上揚」為題，文內提及，十年前他路過台中繼光香香雞創始店，店面破舊也沒幾個客人，價格也不便宜，高中生根本買不起。10年後，百貨公司、美食街都有繼光香香雞分店，儼然變成潮牌，尤其西門分店總是大排長龍。「口味賀價格明明沒變，十年前那種淒涼感已經不見了」該網友不解此現象產生是為何，更表示自己只吃過一次。

繼光香香雞成台灣最紅炸雞店。（Facebook@繼光香香雞 J&G Fried Chicken）

對此，有網友回覆，繼光香香雞店面乾淨，而且用的油看起來不像回鍋油，消費者自然會買單。

▼▼▼點擊下圖睇下網民點講▼▼▼

不過也有網友認為像這樣旅遊手冊有介紹的店家，就是「專賣觀光客」，其他網友則力推另一家「小上海香酥雞」也很不錯，好吃的炸雞見仁見智，能否在市場生存下來就各憑本事了。

延伸閱讀：

比奶茶還甜！他到台南嗑鱔魚麵崩潰 網笑：魚只是調味啦

2019必比登推介夜市小吃！台灣15家首度上榜朝聖要快！

老司機最愛的雞排口味！偷嚐這份「18禁滋味」小心警察盯上你

本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載。】