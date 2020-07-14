朴敘俊man爆抱狗、張娜拉收養流浪貓　20位韓星與毛孩的生活日常

韓國人氣男演員朴敘俊日前在IG上載了一張抱著狗狗的照片，引起網民暴動！不少粉絲留言表示「很想當那隻狗」。其實，朴敘俊的比熊犬一直都有很高人氣，甚至比主人還出名。除了他之外，韓國娛樂圈還有不少藝人都有養寵物。一起看看還有哪些！

這隻「臭臉」貓貓，到底是誰養的呢？/ig@imhyoseop

這隻狗狗的人氣，比主人更高！／ig@huccikang

【1】朴敘俊

朴敘俊的狗狗名為「森巴」，是一隻雄性比熊犬，自從2018年開始就經常出現在朴敘俊的IG和YouTube頻道內。愛狗心切的他，害怕狗狗寂寞，所以如果環境許可的話，他還會帶著森巴去片場呢！

【2】太妍

少女時代的隊長太妍，有一隻名為「ZERO」的雄性貴婦狗 ，出生於2017年8月20日。太妍還為牠專門開設一個專屬的IG（zero.taeyeon），擁有34.5萬粉絲。除此之外，上月ZERO還與太妍的所屬公司SM娛樂旗下的潮牌SPAO推出聯乘產品，是一隻超高人氣的明星狗！

+ 5 + 4 + 3

【3】KEY

SHINee成員Key也是愛狗之人，他養了兩隻貴婦狗，名為「Comme Des」和「 Garcons」。雖然Key的日程十分忙碌，但在IG上仍然不時會上載跟狗狗們去散步的照片。而且，他亦會經常為狗狗打扮，穿上不同的衣服，實行和爸爸一起做時尚達人！

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【4】世勳

EXO成員世勳養的狗狗叫「VIVI」的比熊犬，他於2015年8月首次公開說自己養了狗狗，並指VIVI這個名在法文中「活著」的意思。他亦會經常在IG和直播時帶著VIVI出場，可以看得出他們的感情非常好。

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【5】燦烈

除了世勳之外，燦烈也有養狗狗。他養的狗狗是一隻黑色的貴婦狗，名為「多芬」。除了經常在自己的IG上上載與狗狗互動的照片之外，他亦有為狗狗開設專屬的IG（tobenstagram），擁有82.3萬粉絲。

【6】秀智

「國民初戀」秀智養的狗狗名為「Damon」，是一隻犘天使。她經常都會在IG上上載狗狗的日常照，還試過帶狗狗一起拍攝月曆照片，當秀智的狗狗想必一定很幸福吧？

【7】泫雅

有「性感野馬」的女歌手泫雅，除了在IG上經常發和男友的放閃照之外，還會時常放出愛犬的照片。除了一直廣為人知的「SO GUM」之外，她去年還和男友一起領養了一隻可憐的流狼狗，人美心善！

+ 4 + 3 + 2

【8】榮宰

GOT7成員榮宰，是超級愛犬族。他所養的狗狗名為「COCO」，是一隻犘天使，2015年3月10日出生。他的媽媽曾經說過，「如果沒有COCO，他（榮宰）好像會活不下去！」另外，他亦替COCO推出過聯乘商品，把賺到錢捐至流浪狗救援團體。

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【9】姜珉炅

美聲組合Davichi成員姜珉炅，養有一隻比主人更有名氣的明星狗！牠名為「hucci」，韓文意思為紙巾，是一隻比熊犬，2016年5月20日出生。牠曾經登上韓國著名的動物節目《動物農場》，性格非常活潑，而且亦十分親人。

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【10】雪炫

女團AOA成員雪炫，也經常在IG上上載與狗狗的生活照。她養的狗狗名為「Dungchee」（韓文意思即是「體型」)，是一隻沙皮狗，2016年7月11日出生。雪炫亦曾經多次帶著愛犬上節目，亦有為牠開設專屬ig（dungchee）。

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【11】姜丹尼爾

WANNA ONE出身的人氣歌手姜丹尼爾，是一名超級貓奴。他養了4隻貓貓，曾經帶同牠們一起錄製WANNA ONE團體綜藝《WANNA ONE GO》。除此之外，去年他親自替KAKAO FRIENDS的聯乘商品設計，加入了不少自家貓貓的元素。

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【12】徐康俊

人氣男演員徐康俊不只長得帥，就連心地也很善良！他現時養了兩隻貓咪，名為「OKI」和「DONGKI」。小時候，他曾經帶了一隻流浪貓回家，但因為父親有嚴重鼻炎，所以當時不得不把貓咪送養。長大獨居後，他便馬上帶了這兩隻貓咪回來養。

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【13】安孝燮

憑著《浪漫醫生金師傅2》人氣急升的演員安孝燮，除了是一名暖男之外，也是一名貓奴。他經常在IG上放出貓貓「 Bawool」的照片，在沒有行程的日子，他整天都是跟貓貓一起，是非常盡責的奴才！

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【14】朴信惠

朴信惠養的兩隻貓咪，名分「Harry」和「Darly」。兩隻貓咪在她IG上出現的頻率，可說是比她本人還高呢！

【15】G-DRAGON

萬人迷G-DRAGON也是愛動物之人，同時是貓奴和狗奴。狗狗「家虎」是沙皮狗，但因為體型越長越大的關係，據聞家虎現在居住在G-DRAGON位於濟州的父母家中。之後，他又養了貓咪「IVE」，在GD的IG上經常都會出現牠的蹤影。

【16】陸星材

BTOB成員陸星材，養了一隻名為「三二」的貓咪。他曾經在雜誌訪問中提及，有了三二之後真的很幸福，「就算在外面也會很想快點回家見到貓貓」。他解釋，貓咪叫三二的原因，是因為「3X2=6」，自己的姓氏就是陸（6）。

【17】L（金明洙）

L金明洙今年在電視劇《快過來》中飾演一隻遇見女主角就能變成人類的貓，在現實生活中，他也是一名不折不扣的貓奴。他養的是一隻俄羅斯藍貓，名為「星」。

【18】振永

男團B1A4出身的演員振永，養了一隻名為「VELY」的貓咪。在養貓初時，他因為經常在IG上貼出貓貓的照片而被粉絲投訴，「雖然貓也很可愛，但也多貼主人的照片吧！」

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【19】尹鈞相

演員尹鈞相也是娛樂圈內有名的貓奴，經常都會帶同貓咪一起上節目。他亦曾經笑言演員只是副業，正業其實是一名「剷屎官」！

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【20】張娜拉

女演員張娜拉養了3隻貓咪，分別是「鏝頭」、「Yoowon」和「Oliver」，全部都是領養的。在領養回來之前，3隻貓貓都因為有病痛而被遺棄，實在太可憐了！不過幸得張娜拉收養，牠們現在已經健康又幸福的貓咪。