《RUNNING MAN》10周年金鍾國扮無臉男　最難忘28個變裝爆笑造型

不經不覺，原來韓國綜藝節目《RUNNING MAN》已經陪伴我們10年了！為了慶祝播出10周年，節目日前破天荒以現場直播的形式進行，金鍾國更打扮成《千與千尋》的無臉男登場。《Opener》為大家整理節目中28個經典的變裝造型，其中光洙扮阿凡達超神似！

《RUNNING MAN》由李光洙、金鍾國、Haha、宋智孝、全昭旻、池錫辰、劉在錫、梁世燦主持

不少特輯都曾經加入變裝元素

韓國搞笑節目《RUNNING MAN》近日迎來10周年！播出十年間，節目雖然經歷過不少風波和成員變動，但自從更換了PD之後，不少觀眾都大讚節目回復以前的水準，每個星期都笑得棒著肚子。

為了慶祝10周年，節目日前（7月12日）以直播形式播放，金鍾國更打扮成《千與千尋》的無臉男登場，觀眾都覺得這樣的金鍾國「超可愛」！其實，節目不時都要求成員變裝，《Opener》為大家盤點28個經典變裝造型，大家又覺得哪個最搞笑？

👇👇👇點擊圖片查看《RUNNING MAN》28個搞笑造型👇👇👇

+ 24 + 23 + 22

👉👉👉按此睇更多韓國狗血愛情故事👈👈👈

同場加映：25個超難carry韓星髮型

+ 16 + 15 + 14

點擊原文查看完完整內容【BLACKPINK Jennie新髮型未算難carry！盤點25個超騎呢韓星髮型】