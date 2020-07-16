15個遇上曱甴最驚險時刻　玉帛相見未算驚　呢下搞到喺朋友面前喊

人類最大的敵人，莫過於是俗稱「小強」的曱甴。牠身手敏捷、反應極快，打不死的特質讓所有人都聞風喪膽。不要忘記還有曉飛的曱甴，嚇人程度直升十倍！而且牠們無處不在，隨時在你附近出現殺你一個措手不及！如此令人討厭的品種，近日就再次引起網民熱議，一人分享一個與牠們相遇的最驚險時刻！

見到小強驚到擘大個口？小心佢哋飛入你個口！（《加油吧威基基》劇照）

縱觀網民的分享，小強們出現的地方層出不窮，可以是你家中的浴室、睡房，亦可以是你所穿的鞋子中；出場方式亦相當多樣化，可以是突襲、亦可以是明刀明槍。不妨看看大家的驚險時刻，讓自己先作個心理準備。

👇👇👇按圖看15個與曱甴相遇嘅最驚險時刻👇👇👇

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長大後明知IQ題幼稚至極，但回頭看總是會會心微笑，而且從答案中更會發現不少集體回憶，例如「史上最強手機」Nokia3310、2002年出道的女子組合Cookies。相信以下15條IQ題，一定能勾起你的各種童年回憶！

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