渡邊直美神還原Lady Gaga MV　5個原因令她由自卑女孩變廣告女王

日本藝人渡邊直美近日發布一條短片，神還原了天后Lady Gaga 的新歌《Rain on me》MV，無論造型、背景、舞步動作都極度相似，更取得Lady Gaga的同意，引起網民熱議。渡邊直美是極具人氣的搞笑藝人，以誇張時尚打扮見稱，去年更成為日本新一代廣告女王。但其實她以前是一個自卑女孩，到底是甚麼原因令她有這樣的蛻變呢？

渡邊直美神還原Lady Gaga MV《Rain on me》（影片截圖）

渡邊直美是台日混血兒，有段成長時光是在台灣渡過的，所以她的日語能力並不如在一般日本長大的孩子。她本來是纖瘦的女生，但在求學時期開始變胖，她也因為成為同學們的欺凌對象。「不如殺了她吧！」「不如把她頭髮拔光？」欺凌者滿滿的惡意令當時的她感到很自卑，甚至產生自殺念頭。幸好在好友的提議下，她找到了成為搞笑藝人的目標。

渡邊直美曾經很纖瘦。（網上圖片）

入行初期，渡邊直美經常在選秀節目被評判批評，但她努力在演藝路上摸索自己的生存方式，漸漸地她便蛻變為今日的廣告女王。大家欣賞的不光是她的表演，還是她的態度。

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