《日經》公布最具影響力男藝人排名　山下智久和佐藤健也輸給他！

在娛樂圈的大世界競爭激烈，每日都有新面孔及新作品面世，要突圍而出確實不容易。日本媒體近日公布了2020年最具影響力的男藝人名單，每一位都極具實力人氣，連超級偶像山下智久都只排名第8位。

日本媒體《日經》公布了2020年最具影響男藝人排名，當中包括佐藤健、山下智久等一線明星，我們一起看看頭10位到底是誰？

【第10位】生田斗真 - 生田斗真擁有帥氣的外表，而且演出多部電影及電視作品，是貨真價實的實力派演員。他2019年的出演的劇集《我的事說來話長》引起大多觀眾的共嗚，因而大受歡迎。

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同場加映︰為何戴口罩會變靚？日媒分析5大原因

新冠肺炎疫情影響全球，出街戴口罩已經成為市民不可缺少的日常動作，港府近日更頒下口罩令，規定室內公共場所以及交通工具須戴口罩。大家可能會發現街上多了很多戴著口罩的帥哥美女，但有時當對方拉下口罩，我們卻發現他的真實樣貌原來不像自己想像。日本有媒體則列出了5個原因，解釋了為甚麼戴口罩會使人看起來更漂亮。

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