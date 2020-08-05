韓國女團直拍排行TOP 10　第1名令全隊起死回生　TWICE佔幾條？

在發新歌之後，韓國偶像歌手每星期都要參加不同的音樂節目打歌。除了電視台播出的打歌表演之外，近年來亦興起一種「直拍」影片。直拍，即是在一場表演中只拍某特定成員的意思。在YouTube上，女團成員直拍最高view數的影片有哪些？《Opener》為大家整理當中最高view數的10條影片！

【第10名】志效—《FANCY》直拍

TWICE的隊長志效，雖然並不是擔任領舞或主舞的成員，但在這個表演中，她的舞姿實在太吸引，上載了3天就突破100萬view！截止7月31日，這條影片的view數大約是670萬。

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【第9名】留真—《WANNABE》直拍

留真是TWICE師妹團ITZY 的成員，出道短短1年，但已成功拿過很多1位。而這條直拍影片，是綜藝節目《一週的偶像》的影片，上載至今只有4個月，截止7月31日，已經累積了超過770萬view。

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【第8名】娜璉—《Really Really》直拍

TWICE在2018年的首爾演唱會上，翻唱了男團WINNER的大熱歌曲《Really Really》。而一條由粉絲拍攝成員娜璉的直拍，累積超過778萬view！在影片中，娜璉笑得非常燦爛，樣子亦非常享受。

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【第7名】Lisa—solo舞台直拍

BLACKPINK的舞蹈擔當成員Lisa，在跳舞方面非常有實力，因而吸納了不少來自西方的粉絲。而這條在2019年BLACKPINK泰國演唱會的影片，是她在演唱會上的solo舞台，線條、舞姿各方面也達完美等級！截止7月31日，累積view數有超過860萬。

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【第6名】Sana—《LIKEY》直拍

TWICE成員Sana平時多數走可愛、清純路線，而這2018年，她們前往蔚山錄制戶外的音樂節目時，她穿上一條低胸短裙，罕有地露出姣好身材，馬上令這條直拍影片變得超火熱！截至7月31日，累積view數已有超過1150萬！

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【第5名】Nancy—《BBoom BBoom》直拍

MOMOLAND的成員Nancy，是一名韓美混血兒，外表長得像個娃娃一樣精緻，加上年紀輕輕已經有超好的身材，所以非常有受歡迎，這條2018年的直拍影片，有超過1230萬view。不過，這條影片之所以這麼多人看，竟然是因為Nancy的褲子太短？！

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【第4名】妍雨—《BBoom BBoom》直拍

繼續是來自MOMOLAND的直拍。雖然妍雨現在已經退團，不過這條直拍影片依舊很多人討論，現時已有超過1257萬view。原因和NANCY的一樣，都是因為褲子太短！在影片中，可以多次看到妍雨將褲子拉扯，而且內褲更因為褲子太短而突出來！

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【第3名】宣美—《Gashina》直拍

WONDER GIRLS出身的solo歌手宣美，一直都是表演力非常豐富的歌手，每首歌曲的編舞都十分精彩。2018年，她出席一個戶外音樂節時，被台下的觀眾射水，雖然全身濕透，但她仍然非常享受舞台，被粉絲拍下來。這條影片現時累積超過1500萬view。

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【第2名】秀智—《Love Song》直拍

「國民初戀」秀智果然不簡單！出身女團MISS A的她，單是一支「彩排直拍」已經突破2200萬view！

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【第1名】Hani—《Up&Down》直拍

EXID的成員HANI雖然已經轉型當演員，但這條直拍影片的威力，相信各位韓迷也十分清楚了！原來正夕「瀕死邊緣」的EXID，當時就是因為HANI這條直拍影片而起死回生，而直拍影片更因此而被帶動起來，可說是一個里程碑！該影片現時已累積超過3200萬view。

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