拍拖預咗冇私隱？觸發網民大戰狂數情侶7大禁忌 ｜拍拖要考牌#43

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常說情侶間最重要是坦誠，那麼到底「#情侶之間要不要保留隱私」呢？有網民在討論區中輕輕一問，豈料隨即引起網絡大戰。有網民更留言指，常將「私隱」掛嘴邊的是心中有鬼的表現；亦有網民分析一件事是否被界定為私隱，取決於雙方的取態「無論是手機還是收入，當你的伴侶不同意這是私隱話題，但你卻堅持這就是隱私，而拒絕對方的要求。那你們之間，就已經不再是私隱的問題，而是變成了『你是否在乎我的感覺』了」。

《羅曼史是別冊附錄》劇照

到底有多少網民說中你們的心中所想呢？除了私隱這個話題外，更有網民列出情侶之間的7大禁忌！齊齊大數男/女朋友最難頂的瞬間，這7大地雷一踩中被公認為難以原諒啊！

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情侶間總有些難以啟齒的事，讓人無法開口吧。日本雜誌《CanCam》上月訪問了101位女生，發現有31%承認有秘密曾對男友隱瞞。究竟有哪5件事，讓女生們無法向男友坦白呢？（彼氏に言えない「秘密がある」女子は約3割。何を隠しているの？）

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