12個超像混血兒的純正日本明星　平井堅、北村一輝激似印度人！

入得娛樂圈，個個都是俊男美女，混血明星大家都見怪不怪。不過有些日本明星天生輪廓或膚色較深，常常被誤認為混血兒 ,或被指似印度人或其他亞洲人種。《開罐》記者盤點了12位明明有著純正本土血統，卻經常被誤認為混血兒的日本明星，看看大家又是否曾經誤會過他們。

不要疑惑，以下盤點的明星父母皆是日本人，他們是有著純正日本血統的人。不過光看他們的外貌，認錯都不足為奇。

【1】有著一張洋娃娃臉的佐佐木希，染淺髮色時最似混血兒。（Instagram@nozomisasaki_offical）

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同場加映︰日本美女徵軟飯情人萬人求包養

不用辛勤工作就有錢收，是不少人的夢想。Twitter有日本女生出了一則貼文，公開招募男性做她的情人，和她一起生活，不用做任何事，只要待在家中被她包養就可以每月得到薪水。貼文一公開，立刻有過萬人應徵希望成為「軟飯王」，究竟她有甚麼要求呢？這份工又是否真的是絶世筍工呢？

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