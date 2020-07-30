設計師飲醉？9個爆笑日本廣告　宣傳相驚見圖庫logo、老細扮戰隊

日本Twitter近日瘋傳一張在地鐵站拍的廣告圖，乍看之下並無特別之處，但當推主細看，就發現廣告有很多笑點。原來這是妝品牌的廣告，但竟以一隻鼬鼠做主題照片，圖片上還帶著圖庫標誌。其實日本人向來有創意，更創作出不少爆笑廣告，《開罐》為大家盤點一下。

【1】乍看之下沒甚麼特別，但看不出是甚麼廣告（Twitter@Monyaizumi）

但細看廣告文字，它寫道「我們發覺其實大部分人都不會留意平面廣告，所以寫自己喜歡的東西也沒有問題。我喜歡的動物是白鼬。那嬌小細長的身體和絕妙的毛色，實在是太喜歡了。我們是強忍著想養牠的心情，只看在網上的圖片都覺得幸福的化妝品牌727。」

【1】實在是很任性的圖片描述（Twitter@Monyaizumi）

而且圖庫的標誌是故意重新加上去的，雖然不知用意為何，可能是想搞笑吧，但這間公司也太胡鬧了吧。

【1】圖片有說明「這是我們從Gettyimage網站取得版權再重新加上水印的圖片。」（Twitter@Monyaizumi）

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同場加映︰渡邊直美神還原Lady Gaga MV 5個原因令她由自卑女孩變廣告女王

日本藝人渡邊直美近日發布一條短片，神還原了天后Lady Gaga 的新歌《Rain on me》MV，無論造型、背景、舞步動作都極度相似，更取得Lady Gaga的同意，引起網民熱議。渡邊直美是極具人氣的搞笑藝人，以誇張時尚打扮見稱，去年更成為日本新一代廣告女王。但其實她以前是一個自卑女孩，到底是甚麼原因令她有這樣的蛻變呢？

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