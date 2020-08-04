新冠肺炎｜連路軌石頭都要賣！日本最窮鐵路公司翻身靠終極一招

受新冠肺炎疫情影響，世界各地的旅遊業大受重創。日本千葉縣一間鐵路公司因疫情失去接近9成半營業額，瀕臨破產邊緣。老闆為挽救公司生意，不惜使出4大怪招，希望起死回生，可謂資金有限但創意無限。

千葉縣的銚子電氣鐵道由1923年開始營運，將近開業100周年，至今經歷過多次倒閉危機。由於營運的路線通勤人口不多，公司多年來都依靠遊客賺錢，現因疫情再次陷入危機。老闆深明在資訊科技的年代，網絡世界就是最好的宣傳渠道，為了絕地翻身，便正式開設了公司的Youtube頻道，上載自家製的影片宣傳。

老闆親自拍片宣傳。（Youtube@Official銚電 ism）

別以為鐵路公司的頻道會好悶，他們為影片加入了很多特效，又惡搞其他知名節目例如《世界奇妙物語》，老闆仲親自扮鬼扮馬宣傳他們的終極一招。大批網民在影片留言，指他們的影片高質又好笑，更加引來擁有50萬粉絲的Youtuber「スーツ 交通」支持。

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同場加映︰12個超像混血兒的純正日本明星

入得娛樂圈，個個都是俊男美女，混血明星大家都見怪不怪。不過有些日本明星天生輪廓或膚色較深，常常被誤認為混血兒 ,或被指似印度人或其他亞洲人種。《開罐》記者盤點了12位明明有著純正本土血統，卻經常被誤認為混血兒的日本明星，看看大家又是否曾經誤會過他們。

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