親眼驗證！韓雜誌編輯票選皮膚最好偶像BEST 7　上榜男神多過女星

除了身材之外，皮膚也是我們需要花心思保養的地方。有些人左選右選也選不到合適自己的護膚品，有些人卻因為天生皮膚好，所以不用塗甚麼護膚品也有白滑的皮膚。最近，韓國雜誌《ALLURE》的一眾編輯進行票選，選出「皮膚最好的偶像」，上榜的男生居然比女生還多！

進行票選的雜誌《Allure》是一本時裝雜誌，他們經常都會邀請不同的明星進行畫報（雜誌內頁圖片）拍攝，在工作期間能透過化妝仔細看到他們的皮膚。而這次的票選主題是「皮膚真的很好，好到令你仍然記憶猶新的偶像」。以下的排名不分先後，而且都是該雜誌編輯的個人意見！

【1】在玹＠NCT

「曾經在拍攝現場對著在玹一整天。看著他那白裡透紅的皮膚，加上好像會發光的酒窩，真的令人好想伸手摸一下，感受一下這樣的皮膚是甚麼觸感，幾經辛苦才將這股衝動忍下來。男生經常有的皮膚問題，例如黑眼圈、毛孔粗大、油光等，他都沒有。甚麼連暗瘡印也沒有，幾乎是完美的皮膚。」

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【2】Arin@Oh My Girl

「不久之前，因為拍攝所以看見了Oh My Girl的Arin。原本計劃要拍一套突顯不同唇色的硬照，但客戶又要求她只能化『skincare妝』（即不能太濃）。我原本在擔心這樣拍出來的照片會顯得很悶，不過看到Arin之後，我才知道我是白擔心了。她的皮膚tone很明朗，而且完全沒有凹凸，十分平滑，與客戶要求100%敏合。」

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【3】張員瑛@IZ*ONE

「由張員瑛走進拍攝現場那一刻起，我們就知道真正的『天生麗質』是甚麼。雖然她還是十分年輕，但皮膚零毛孔、沒有凹凸，沒有一點瑕疵，而且還是水潤又有光澤，加上又小又尖的面型，PS前後幾乎是沒有分別。」

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【4】伯賢@EXO

「在拍攝《W》5月號的時候看見了伯賢。拍攝時候，他散發著帥氣的火花，但私底下他仍然是一個經常開玩笑的少年。比起那些戴在他身上的珠寶，更閃亮的是他的皮膚。雖然明年即將踏入30歲，但他那白裡透紅的皮膚，令人覺得他仍然是一個少年。」

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【5】河成雲

「去年3月，河成雲來拍攝硬照時，以素顏進場，我到現在也忘不了那一刻。他的皮膚真的像『剥殼雞蛋』，零毛孔，完全沒瑕疵，白裡透紅，男生經常有的黑眼圈他也沒有。和他的皮膚比起來，他的特色———豐厚的嘴唇似乎已經遜色了。在拍攝時候，雖然有多個close up鏡頭，但幾乎都是不用PS。」

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【6】周憲@MONSTA X

「我無法忘記在拍攝前在化妝室遇見他的情景。健康的皮膚色調、又滑又乾淨的皮膚，加上臉龐上的兩顆酒窩，令我印象深刻。當時，我還以為他已經塗上base，但後來才知道原來當時是素顏，就像剥殼雞蛋一樣閃閃發光！」

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【7】IU

「雖然IU戴著帽子進入了拍攝現場，但她一進來，所有人都知道她就是IU。進入了化妝室2小時後，原本以為IU會化個華麗的妝和set個隆重的髮型出場，但竟然是和剛剛進來的樣子沒甚麼區別。難道這就是傳說中的『IU牌素顏妝』？看到她之後，我才領悟到底妝的重要性。雖然只是化了底妝再加畫眉，省略了其他繁複的修飾，但她已經像化了全妝一樣。」

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