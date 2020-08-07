AOA珉娥上載割脈照怒斥團員　盤點7隊與她們相反、感情超好的女團

韓國女團AOA前成員珉娥，繼上月於IG上發多篇千字文控訴自己一直遭受隊長智珉長的欺凌後，近日她又再上載割脈照，怒斥其他成員袖手旁觀，令事件再次受到大眾關注。雖然不少女團曾鬧不和，不過其實亦有有不少的關係是非常好。《Opener》為大家盤點7隊感情超好、「團魂爆發」的女團 。

珉娥日前在IG再度上載割脈照，逐一點名指其他成員袖手旁觀／ig@kvwowv

AOA /뉴스핌圖片

韓國女團AOA自去年參加節目《QUEENDOM》後，原本再次「鹹魚翻生」，回復了不少人氣。不過，前成員珉娥上月卻突然於IG上上載多篇千字文，指控隊長智珉於過去10年間，一直欺凌自己。事後，智珉已經道歉及退團。原本以為事件已經告一段落之際，珉娥日前再度上載割脈照，怒斥智珉道歉假惺惺，又逐一點名指其他成員袖手旁觀，令事件再次受到關注。

雖然不少韓國女團都曾經鬧不和，不過仍然有很多女團是出了名感情好，就算解散也絕不影響她們之間的交往。《Opener》為大家盤點7隊「團魂爆發」、關係好的女團。

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