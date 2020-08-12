IG狂Po美食相？每個Post讚有企圖？心理學毒舌拆解4個呃Like心態

掃一掃手機，有沒有發現社交平台上都是清一式美食照或旅行照，連取景或角度都大同小異？就連交友軟件的自我介紹，不是說喜歡旅行，就是喜歡電影。大家是真心喜歡，所以在社交平台分享？還是只是因為這些字眼能「呃Like」呢？

身邊總有朋友是社交平台重度活躍用户，經常在Instagram分享美食相，每天在Facebook不是分享國際局勢就是看不懂的深度文⋯⋯為求呃Like不擇手段，這些操作背後有甚麼含意呢？

有沒有發覺交友軟件中，大多數人的自我介紹不是說自己喜歡旅行、喜歡電影、就是喜歡美食！有誰不喜歡這些享樂呢？但一些更能讓人了解自己的描述，例如是比較小眾，或是在別人眼中看起來沒趣的嗜好，你又感寫出來嗎？為甚麼我們希望有人Like，但又不敢向大家展現真實一面？

▼▼▼▼心理學毒舌拆解4個呃Like心態▼▼▼▼

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明明只是廿來歲，踏出社會區區幾年，為何已經感到迷茫？經常在「趁年輕辭職看世界」與「努力工作上位升職」中糾結？一方面希望成為讓自己滿意的大人，但有時候卻想在父母的護蔭下安安樂樂一輩子。最近經常會有這些想法嗎？

「青年危機」這個概念其實早在50年代已經出現，心理學家Erik Homburger Erikson 將「一些20歲到35歲的青年，關於職業、人際關系和財務狀況的不安全感、懷疑和失望的時期」稱為「Quarter-life Crisis」。以下是10個有青年危機的「徵狀」，大家不妨看看自己是否有類似狀況，就算感到迷茫也沒關係，最後有4個小貼士助大家渡過茫然的時期，讓大家都能蛻變成 Better Self！

▼▼▼▼10個有青年危機的「徵狀」▼▼▼▼