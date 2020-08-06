花衫變江湖大佬、螢光衫易顯黑　10個明星也未必carry到的衣著

雖然說潮流風格各花入各眼，但總有些衣著是特別難駕馭。不是本質過於誇張，就是材質容易凸顯身形上的缺點。就算有明星示範、或是參考穿搭大法，都不代表凡人如你能好好駕馭。《開罐Opener》為大家盤點10個或許連只有明星才能駕馭的造型，好讓大家認清事實，早日放下屠刀。

（Instagram@rain_oppa、hyunah_aa）

Rain穿著花襯衫的造型，的確很好看。可是如此具復古感的花紋，一不小心便會充滿江湖味。以下10個衣著造型，都曾經流行、亦有不少成功例子，但希望大家不要輕易被迷惑，好好認清自身的長短處再下決定！

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服裝以外，長髮於男生同樣是不容易駕馭的造型。一不小心就會給人不整潔、或是過於頹廢頓變流浪漢的形象。偏偏有些男星留長髮卻特別好看，甚至比短髮造型來得性感和「有佬味」。《開罐Opener》為大家盤點15個長髮造型更帥的男星，一起來淨化眼球！

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