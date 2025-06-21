不少人都會定期找算命相士看看面相、掌紋預測運勢。原來手指上的指紋亦可以看得出一個人的命運與性格？早前，韓國網站사이다推出一個心理測驗，以食指的第二節指紋看一個人的性格和命運。



玄彬的第一節食指橫紋屬於「兩條直線」

坊間有不同的方法去預測命運，例如星座運程、塔羅牌、風水、面相、掌紋。原來連手指的橫紋都代表著一個人的性格？韓國網站사이다@1boon早前推出心理測驗，以右手食指第二節橫紋，看一個人的命運和性格。

孫藝珍則是「上曲下直」

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從食指橫紋看命運和性格

你右手食指的第二節橫紋，是屬於以下哪一種？

A：兩條呈平行直線

B：上線偏向左曲，下面呈直線

C：上直下曲

D：上線偏向右曲，下面呈直線

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查看結果：

選擇A的人，代表你是「天生的模範生」，擁有誠實和堅毅的性格。對於自己必需實行的義務和事情，無論遇到甚麼困難，你都會完成目標。比起「想做的事」，你會選擇「該做的事」，每做一件事之前，你都會做好準備和計劃，這樣的生活亦令你覺得十分安定。

選擇B的人，代表你是「天生的藝人」，你討厭一個人靜靜的待著，喜歡和別人相處交流，是一個有很多朋友的人。無論去到哪裡，你都是製造和控制著氣氛的人。而且，你亦很享受別人對你的關注和受歡迎的感覺。

選擇C的人，代表你是「天生的天才」，天資聰敏，你亦認為自己比別人更加能幹，所以自信心很強。因為這樣的性格，你討厭被干涉及求助於人，做事的時候，只會活在自己的世界。

選擇D的人，代表你是「天生的領導」，你有出眾的理解能力，看人亦很準確，能快速地掌握一個人的優點和弱點是甚麼。另外，你亦喜歡學習新知識，比起得到別人的認同，你認為自身的發展和進步更為重要。

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