面相｜橫財命格5大面相+手相特徵　最緊要睇個鼻！手掌要有這條紋

作為一個窮L+社畜，真心每年其中一個願望都是中六合彩。發達邊個唔想?不過從玄學程度來看，有無橫財命其實都是天生，想知自己有無橫財命，就看看自己有沒有以下5個面相及手相特徵！



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【1】鼻頭鼻翼有肉

代表人物:梁思浩

相學中鼻代表一生的財運，鼻頭鼻翼有肉代表財運不絕，若能配上高直鼻樑就更理想。而梁思浩過往也曾透露中過4次六合彩二獎及三獎，合共至少470萬元獎金，他更曾上載手握中獎彩票的相片，其中兩張是電腦票。

【2】牙齒潔白整齊

代表人物:馬浚偉

嘴巴和牙齒都看到一個人的守財能力，所謂「口能容拳，富者之相」，嘴巴不可以太小，而且上下嘴唇不能太薄；門牙要大顆齊整，顏色潔白，牙齒無縫防漏財。2010年馬浚偉就曾中過六合彩三獎，贏得4萬多元獎金。

【3】頭髮光澤柔順

代表人物:佘詩曼

行運男女髮絲多光澤明亮，觸摸時不會感覺粗糙，而且頭髮柔順還代表一生過得較舒服，不用勞勞碌碌也較易中獎。擁有一頭秀髪的阿佘入行後原來都中過六合彩二獎，當時獲得近100萬。

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【4】手掌夠多肉

另外有橫財命的人，手掌較多肉而且柔軟，掌背沒現青筋，當伸開手掌時，掌心更成一個鍋形，像一個聚寶盆，代表此人不用勞力而得財富，更有可能發大財。

【5】橫財線長又直

無命指下的手掌位置 ， 若有一條直紋 ， 就是橫財線。橫財線越明顯越長，代表越有運，所以又稱為「 幸運線 」 。