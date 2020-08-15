單身元兇竟是自己！專家：4個愛情謬誤自斷姻緣｜出Pool補習班#46

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正所謂，綠茶婊收兵手法層出不窮，有時候當了備胎仍懵然不知。近日有網民在討論區發文求救，想知道怎麼判斷是好朋友還是備胎，「如果一個女生跟妳關係非常要好，在外人眼裡你們的行為像在曖昧/交往，但事實上只是好朋友的那種相處，這怎麼判斷？」帖文一出讓一眾網民議論紛紛，最後竟集思成7招備胎鑑別術，助一眾純情小男生識破虛偽的愛情，向工具人、備胎說不。

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