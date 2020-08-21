發哥周潤發最近行山時被媒體野生捕捉，談及政府防疫表現時，對有市民要在街邊食飯感到心痛：你睇嗰兩日，一班勞動階層喺街食飯，好似乞丐咁，政府你話唔好意思？你推出前有冇諗過市民？

周潤發更自嘲是一般蟻民，只能表示避免去人群聚集的地方，「張建宗都叫我哋去郊野公園食飯啦」，更心疼醫護人員「辛苦佢哋，日日百幾宗」。敢言表現獲網民激讚。

發哥不時被山友野生捕獲，更會親自揸機影相。

雖然是多料影帝，不過出道初期原來背負著票房毒藥之名，深入民心的Mark哥形象更只是一個客串角色。成名之後，坐擁數十億身家，生活仍然樸素，親自到街市買餸，不時行山攝影，只要有市民認出，都願意大方合照。他被喻為民間特首，全因生活貼地又親民，更不時為社會事件發聲。

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日本男星山下智久，近日被爆出與未成年少女飲酒開房的傳聞，王道偶像形象受損，令不少粉絲對山下又愛又恨。為何山下可以有如此高人氣？他的暱稱「山P」大家就聽得多，那它的出處大家又知道嗎？

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