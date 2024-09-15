日本性治療師教4個「控精之呼吸」大法　何時射精由你一手掌控

所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。



常聽說做不同的運動、鍛鍊，可以令男生更持久，不過持久也不一定是好事，更重要的是男生可以控制自己射精的時間，想射就射，想不射就不射。日本大師級性治療師亞當德永就曾分享經驗，教大家一套呼吸方法，持續訓練助你控精得心應手。

學會這4步呼吸法，就可以掌控射精時間。

👇👇👇按圖看4個步驟學會控精之呼吸👇👇👇

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醫學上，早洩定義一直在變動，過去認為堅持超過一分鐘就不算早洩，不過近來已經有另一個說法。比較新穎的早洩說法，是取決男生是否可以控制自己的射精時間，一般男生心中的理想平均值是10分鐘。因此比起持久力來說，更重要的是男生對於射精的掌控力，才可以真正配合伴侶，擁有健康美滿的性生活。

射精前狀態可稱為快感區，一旦快感到了臨界點（射精線）就會射精，我們的訓練目的，就要在射精線前建立緩衝。有一套方法，可以令男生漸漸對自己射精時間有所掌控，可以通過逐漸增長自慰時間練習。不要把自慰當成洩慾行為，而是一個鍛練，由3分鐘至5分鐘，5分鐘至10分鐘，10分鐘至15分鐘。

千萬別忍住不射，因為會憋出病來，訓練的頻率因人而異，取決於個人體質，但要堅守15分鐘的界線。要如何做到不忍也可以控制射精呢？這要配合「控精之呼吸」方法。

掌握呼吸的方法十分重要，因為呼吸可以主動引導自己放鬆，達到抑制射精的效果，方法非常簡單

第一步：

自慰想射精時，立即將腰部靠在椅子上，身子伸直面向前方，並閉上眼睛。

第二步：

以1-2秒用鼻子大力吸氣，把氣吸滿，同時也要幻想，由肛門吸氣，氣體直衝腦袋的畫面。

第三步：用10秒鐘，將氣由鼻子慢慢呼出，再用2秒時間將腹部收縮，把殘留的氣全部呼出。

第四步：閉氣3秒，再回到以1-2秒用鼻子大力吸氣的步驟，一直持續至射精的慾望明顯下降為止。

初時會一直失敗，這十分正常，要持續訓練才會慢慢找到感覺，當緩衝區愈來愈大，對射精時間的掌控就會愈來愈得心應手了。