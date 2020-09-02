比預定日子遲了一個月才上映的韓國電影《屍殺半島》，在香港上映3天的累積票房已經破了831萬，成為了本年度開畫票房第一位的電影。電影除了有喪屍之外，更有加入香港的場景，令香港的觀眾更加期待。一直以來，都有不少韓國電影有加入香港的元素，在韓國電影中出現的香港，竟然都是「這個形象」？！

《屍殺半島》

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《屍殺半島》難民被香港接收

《屍殺半島》，是《屍殺列車》4年後的故事。雖然名義上是續集，但其實兩套電影只有世界觀是相同，故事內容截然不同。《屍殺半島》故事講述韓半島全國爆發喪屍病毒，疫情不受控制，已進入無政府狀態。男主角韓正錫原本與家人一起登上開往日本的船逃難，但在行駛途中，船上出現感染者，船隻的目的地亦改為香港。

***下列內容含劇透***

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其他曾出現香港場景的韓國電影

記者在觀賞完《屍殺半島》後猜測，主演演員們並沒有來港進行拍攝，戲中只有一些廣角拍攝（wide shot）的鏡頭才是真實在香港拍攝。由於戲中的演員在說粵語的時候，都是帶有非常重的韓式口音，顯然都是由韓國人來演的。雖然聽上去有點趣怪，但相信為香港觀眾帶來不少歡樂。

除了《屍殺半島》之外，還有不少韓國電影出現過香港的場景，例如2012年的《盜賊門》、2017年的《V.I.P》。

***下列內容含劇透***

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韓國電影裡的香港都是「這個形象」

以上3套有出現香港場景的韓國電影，大家有發覺都是同一個形象嗎？沒錯！在韓國電影裡的香港，都是一個充滿罪行和黑暗的地方。《屍殺半島》中，主角受香港黑幫成員指使回韓國拿錢；《盜賊門》中，偷寶石行為主要在香港發生；《VIP》中，殺人犯匿藏在香港。

韓流YouTuber Lillian最近在自己的影片中亦有分享「從電影看韓國人對香港的映射」的見解。她指，香港80、90年代的電影風摩全球，不少韓國人都對香港電影、演員有一定認識。而從韓國電影中的香港，其實都是這個年代的電影中的香港，反映了「韓國人對香港的認知，仍然停留在那個時代」。

事實上，不少韓國的電視劇或綜藝節目，都會不時提及香港80年代的電影和演員，例如《Running Man》的劉在錫經常在節目上哼唱《當年情》、劇集《回答吧1988》中，一群主角亦經常觀看《英雄本色》。

韓媒《韓國日報》的分析亦指，在韓國電影中的香港，都是佈滿霓虹燈的街道、又高又密的大廈、大吵大鬧的粵語。這些形象都是因為那些曾經紅極一時的香港動作電影帶來，認為香港的形象就是「危險但又充滿特色的都市」。

《盜賊門》

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