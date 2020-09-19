女生安慰另一半講「我明」隨時變災難！這5句NG說話秒速踩中地雷

人生在世，難免有不順心的時候，不過如果你以為男、女生安慰的方法相同，那就大錯特錯啦！因為根據《早安健康》報導，日本兩性專家三松真由美就警告，女生一句「我懂」很可能成為引爆男友、老公情緒的導火線！ 究竟男伴侶低潮時哪些NG話絕不能說，一脫口很可能命中地雷、掃到颱風尾，甚至害對方玻璃心更碎呢？一起來聽專家怎麼說！

▼▼按圖放大看男伴侶低潮時絕不能說的5句NG話▼▼

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那到底男伴侶心情低落時說什麼才對呢？

三松真由美建議「先默默觀察吧！」重點根本不在於說什麼，而是行動上的支持。這一點，日本家庭類文章作者山手チカコ（暫譯：山手千佳子）也曾應證，好比她會在丈夫無精打采時說出「我會一直陪在你身邊」的窩心話，充分鼓舞對方。此外她還會透過搥背、按摩，或製作美味愛妻便當等方式，默默表現支持。

不過山手千佳子也強調，自己丈夫自己最了解，什麼該說、什麼不能說；應表現溫柔還是強悍，其實都要看老公個性斟酌考量，沒有標準答案，畢竟有些男生還是要被罵醒或下猛藥才會成長。

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