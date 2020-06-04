讚嚟讚去嗰幾句？必學4個進階讚美技巧　保證情場職場從此更順利

「 讚美 」、「誇獎」、「鼓勵」在華人社會中本來就是不太習慣和自在的事情，即使家人之間也比較少讚美對方，尤其是長大成人後、和對方變得很熟後更少誇獎彼此，好像一定要用「虧的」才能顯現出我們的感情很好，或是代表關心對方的表現。

用嫌棄當起手式的話語：「你是不是變胖了啊？」、「你穿這件衣服看起來好黑喔！」、「你要多運動喔！」、「你眉毛是不是畫太粗？」、「你怎麼長那麼多痘痘啊？」……是不是感覺很熟悉？

畢竟我們從小就是在這種「互相漏氣求進步」的環境中養成超強大的心臟，但難道自己會不知道自己變胖、長痘痘嗎？需要你再一次來告訴我嗎？尤其當男生評價女生服裝或妝容時，女生通常會覺得到底跟你有什麼關係… 我們都知道對方也許是關心，然而「關心」為什麼要用這樣的方式呢？

華人社會習慣互損多於互相讚美。（《大內密探零零發》劇照）

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想誇獎但詞窮：「你好可愛」、「你好漂亮」、「你好棒喔！」、「帥哥喔～」、「你今天有化妝喔」……另一種是想要誇獎對方，卻不知道要講些什麼，常常發生在交往很久的情侶、夫妻，或是剛認識的對象，理智上認為自己該講些什麼，卻覺得彆扭，一說出口就覺得自己的話太膚淺或是好尷尬。

讚美對方練習講入心坎裡

讚美對方並不是隨便說個好話就能讓對方開心，而是要誠懇、真心、具有觀察力，才能講進對方的心坎裡，除了真正讓對方有眼睛一亮的喜悅，自己也會感受到開心，若是對方也因此注意到你的小細節，也能讓你有正面的情緒。

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當然我們不用一直不斷地給彼此誇獎或正面想法，真誠的建議和實際的關心也是需要的，情人間的互相調侃也是一種情趣，只是通常在華人又或是亞洲人間，通常都是建議和關心多過於讚美，其實心裡很想說出對對方的讚賞，卻又說不出口，或不知道該怎麼說，所以希望用這篇文章更直接的分享給你有哪些練習的方式。

然而若你總是覺得對方沒有什麼值得讚美的地方，通常不會是他一無是處，而是你對他毫無興趣，又或是你只在乎你自己，而看不見其他人的優點和長處。

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