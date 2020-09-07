轉眼間2020年已過了大半年、來到接近年尾的9月，同時亦代表大家要預備換季了！想趁轉季打造整潔家居的話，不妨多利用收納產品。無印良品（MUJI）近日一收納用品再度引起日本網民熱話，更有不少網民紛紛獻計分享在家用法！大家一起學起來吧！

不少日本人家中都會用到PE儲物盒來收納！（Instagram@oo.g.oo、casa__mk）

這款相當受歡迎的MUJI收納產品正是「やわらかポリエチレンケース」（PE儲物盒），香港同樣有售！雖然不是最新產品，但憑着無印風標誌性的簡約白色外表、多個尺寸和形狀選擇、便於清潔的材質及可以加盒蓋方便疊放等特點而獲得不少網民的青睞，利用它把家居每個角落整理得井井有條，當中更有不少新奇用法，相當值得大家參考！🔻🔻🔻點圖睇網民熱推6種收納用法🔻🔻🔻

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睇完日本網民示範，不妨開始規劃一下屬於你的收納大計！MUJI推出的這款PE儲物盒有多款大小，買前記得量度好存放位置！🔻🔻🔻點圖睇各款PE儲物盒詳細資料🔻🔻🔻

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