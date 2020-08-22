台網紅教嫩肌養成術　學正確洗臉步驟　呢樣嘢要勤換│BetterU#49

近年流行的美顏濾鏡相機讓大家都能一秒獲得好皮膚，可是與其一輩子依賴相機，不如靠自己努力養出好肌膚？台灣網紅YouTuber《77老大》近日教大家從日常生活習慣、防曬和護膚品等方面著手，打造高顔值嫩肌，男女適用！

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77老大畢業於台灣長庚大學中醫系，擁中醫師背景的他經常在YouTube上分享健康知識，已有近49萬人訂閱其頻道。早睡早起、多喝水這些老生常談以外，77老大分享了6招提升肌膚狀況的方法，當中包括護膚品推介及中藥茶飲秘方，全部男女適用！相信不只女生想要好皮膚吧！👇👇👇點圖看6招水煮蛋肌養成術👇👇👇

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以上內容獲77老大授權《開罐Opener》分享

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