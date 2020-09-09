大熱日劇《半澤直樹2》除了劇情夠吸引、反轉位夠張力之外，各位演員的顏藝也成為了一大亮點。劇中不少場口都需要演員澎湃演出，主演的堺雅人和香川照之早已是日本演藝界的顏藝之王，另外還有多位演員是用生命來演戲的，《開罐》為你盤點11位有究極顏藝的演員。

「顏藝」一詞來自日本，意思是演員利用強烈的臉部扭曲表情，達至非常搞笑或者誇張的效果。日本導演福田雄一堪稱顏藝製造者，但凡拍他執導作品的演員，都要完全達至忘我的境界做顏藝，每次見到都捧腹大笑。

【11 - 室剛】室剛是日本人氣實力派演員，42歲才得到演技新人賞，被稱為「大器晚成」的演員。（《勇者義彥和魔王之城》劇照）

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同場加映︰日本票選神還原漫畫的電影角色

日本是動漫大國，漫畫是他們引以為傲的國家文化之一。不少人氣漫畫都會被推出真人化電影，但漫畫是天馬行空的，有時很難用真人表現漫畫的劇情。不過如果有好的演員可以演繹到角色的神髓就可以幫觀眾投入劇情。日本有網站發表了最能夠神還原漫畫的電影角色排名，究竟有哪些演員和角色上榜呢？

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