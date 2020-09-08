結婚是人生大事，相信所有新人都希望影一輯浪漫的婚紗相，但婚紗相背後的拍攝過程卻沒多少人留意。近日有攝影師在Twitter發表帖文，公開婚紗照背後暗藏的爆笑彩蛋，結果引發網民瘋狂討論及改圖。

日本攝影師仲道雄大和妻子一起從事婚紗攝影的工作，妻子會作為助手在拍攝現場幫忙。仲道雄大近日在Twitter發文，貼了幾張妻子在工作時碰巧入鏡的照片。當助手的太太為了相片效果做人肉吹風機，將婚紗裙擺掀起再秒速逃離鏡頭，結果騎呢姿勢意外被攝入鏡，網民讚嘆每張漂亮的照片背後都有賴勞苦功高的工作人員幫忙，更有網民出手改圖，令照片更加爆笑。

攝影師仲道雄大拍下了妻子在工作時的搞笑照片。(0321Haichiizu@Twitter)

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同場加映︰難聽過粗口！18句一秒激嬲人的說話

說話是一門藝術，會說話的人容易得人喜歡，但不會說話的人就比較難與人溝通，甚至得罪人。日本節目在街上訪問路人，問他們聽到甚麼說話會被一秒激怒，結果發現都是常常在生活、朋友相處和職場上聽到的說話。

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